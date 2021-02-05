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  3. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk edeceği derbi karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi, Cumartesi akşamı saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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