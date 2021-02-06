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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 24. hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi, Ali Palabıyık oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçının VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Derbinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu. 

Bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda başlayacak olan derbinin orta hakemi ise Cüneyt Çakır olmuştu. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Süper Lig'in üst klasman hakemlerinden Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 

Ali Palabıyık'ın detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı ve ne iş yapıyor, mesleği ne?Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı ve ne iş yapıyor, mesleği ne?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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