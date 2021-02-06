Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçının VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Derbinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.

Bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda başlayacak olan derbinin orta hakemi ise Cüneyt Çakır olmuştu. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Süper Lig'in üst klasman hakemlerinden Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

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