Bu sezon EuroLeague'de çıktıkları 7 karşılaşmada 4 galibiyet 3 mağlubiyet alan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin 8. haftasında birbirleriyle mücadele edecek. Bu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı 8 Aralık Çarşamba 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor yıldız kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki kanaldan da şifresiz olarak izleyebilecek.