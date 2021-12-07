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Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de mücadele eden kadın basketbol takımlarımız ligin 8. haftasında birbiriyle karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bu sezon EuroLeague'de çıktıkları 7 karşılaşmada 4 galibiyet 3 mağlubiyet alan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin 8. haftasında birbirleriyle mücadele edecek. Bu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı 8 Aralık Çarşamba 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY EUROLEAGUE KADINLAR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor yıldız kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki kanaldan da şifresiz olarak izleyebilecek.

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