SON DAKİKA! Kartal'da gösteri ve yürüyüşlere bir hafta boyunca yasak geldi!11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknolojik ürünler!Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama8 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞAltın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıSuper Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özetiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fenerbahçe, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 06.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fenerbahçe, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Galatasaray maç sonucu:

FENERBAHÇE GALATASARAY
Fenerbahçe Galatasaray
0 1

Fenerbahçe Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 19:00

Fenerbahçe Galatasaray Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Göçek(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Serkan Tokat(avar), Serkan Olguncan(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 21. Brıght Osayı Samuel, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak, 67. Mesut Özil, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Caner Erkin 90+8.dk, Sarı Kart Mert Hakan Yandaş 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Mert Hakan Yandaş 63.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 63.dk, Mbwana Ally Samatta 76.dk

Oyuna Girenler

Mesut Özil 63.dk, Papıss Demba Cısse 63.dk, Sinan Gümüş 76.dk

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan

Yedekler

34. Okan Kocuk, 8. Ryan Guno Babel, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla,54.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Martın Lınnes 81.dk, Sarı Kart Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 28.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 78.dk, Emre Kılınç 87.dk, Martın Lınnes 82.dk, Henry Chukwuemeka Onyekuru 78.dk, Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 87.dk

Oyuna Girenler

Ryan Guno Babel 78.dk, Oghenekaro Peter Etebo 87.dk, Deandre Roselle Yedlın 82.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 78.dk, Emre Taşdemir 87.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Alanyaspor23125640234117
5Trabzonspor2211652824394
6Hatayspor23115739293810
7Fatih Karagümrük2310763629377
8Gaziantep FK229853528357
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe226883228264
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT