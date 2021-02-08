Fenerbahçe, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 06.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fenerbahçe, Galatasaray Maç Sonucu Ne Oldu? Fenerbahçe - Galatasaray Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fenerbahçe, Galatasaray maç sonucu: Fenerbahçe Galatasaray 0 1 Fenerbahçe Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın Fenerbahçe, Galatasaray maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 19:00

Fenerbahçe Galatasaray Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Göçek(dördüncü Hakem), Ali Palabıyık(var), Serkan Tokat(avar), Serkan Olguncan(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 21. Brıght Osayı Samuel, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 9. Papıss Demba Cısse, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak, 67. Mesut Özil, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Caner Erkin 90+8.dk, Sarı Kart Mert Hakan Yandaş 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Mert Hakan Yandaş 63.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 63.dk, Mbwana Ally Samatta 76.dk

Oyuna Girenler

Mesut Özil 63.dk, Papıss Demba Cısse 63.dk, Sinan Gümüş 76.dk

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan

Yedekler

34. Okan Kocuk, 8. Ryan Guno Babel, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 22. Deandre Roselle Yedlın, 23. Emre Taşdemir, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla,54.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Martın Lınnes 81.dk, Sarı Kart Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 28.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 78.dk, Emre Kılınç 87.dk, Martın Lınnes 82.dk, Henry Chukwuemeka Onyekuru 78.dk, Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 87.dk

Oyuna Girenler

Ryan Guno Babel 78.dk, Oghenekaro Peter Etebo 87.dk, Deandre Roselle Yedlın 82.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 78.dk, Emre Taşdemir 87.dk

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 8 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları