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Fenerbahçe - Galatasaray maçı iddaa oranları

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı iddaa oranları

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanacak. 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak derbinin iddaa oranları da belli oldu. Zirve için yarışan iki takımda sezonun en kritik maçını kayıpsız geçmek için çabalayacak. 

Süper Lig'de 21. haftanın sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, hafta içi oynanacak Hatayspor deplasmanının ardından 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ise, Malatyaspor ve Gaziantep FK gibi iki zorlu deplasmanı kayıpsız geçerken rakipleriyle olan puan farkının açılmasına izin vermedi. Galatasaray, hafta içi Başakşehir maçını da galibiyetle tamamlayarak derbiye formda girmek istiyor. 

MAÇIN İDDAA ORANLARI

Fenerbahçe: 2.10
Beraberlik: 3.20
Galatasaray: 2.40

Derbi oranları, hafta içi oynanacak 22. hafta maçlarının ardından değişkenlik gösterebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü
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