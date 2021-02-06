Fenerbahçe-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birisi bu akşam oynanıyor. Ligin 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı, bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecekken VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
Zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Taylan, Onyekuru, Belhanda, Linnes, Donk, Mostafa Mohamed, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Arda Turan
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Samatta
İDDAA ORANLARI
Fenerbahçe: 2.30
Beraberlik: 3.00
Galatasaray: 2.25
Alt ve üst oranları ise şöyle:
2.5 Üst: 1.52
2.5 Alt: 1.90