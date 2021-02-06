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  3. Fenerbahçe-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birisi bu akşam oynanıyor. Ligin 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı, bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecekken VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. 

Zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. 

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Taylan, Onyekuru, Belhanda, Linnes, Donk, Mostafa Mohamed, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Arda Turan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Samatta

İDDAA ORANLARI

Fenerbahçe: 2.30

Beraberlik: 3.00

Galatasaray: 2.25

Alt ve üst oranları ise şöyle:

2.5 Üst: 1.52

2.5 Alt: 1.90

Onur Çelik
Spor Editörü
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