Fenerbahçe-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birisi bu akşam oynanıyor. Ligin 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı, bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecekken VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Taylan, Onyekuru, Belhanda, Linnes, Donk, Mostafa Mohamed, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Arda Turan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Samatta

İDDAA ORANLARI

Fenerbahçe: 2.30

Beraberlik: 3.00

Galatasaray: 2.25

Alt ve üst oranları ise şöyle:

2.5 Üst: 1.52

2.5 Alt: 1.90