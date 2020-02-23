  1. FOTO GALERİ

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra 3-1 yenerken sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tarihi zaferi kutladı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası sosyal medya yıkıldı 1112