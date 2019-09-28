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Fenerbahçe, Galatasaray’a 10 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta kaybetmedi.

Fenerbahçe, Galatasaray’a 10 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu müsabakalarda 3 galibiyet alırken geri kalan 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası golsüz eşitlikle sonuçlandı ve bu skorla sarı-lacivertliler Galatasaray'a yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmış oldu. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 10 derbide 3 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Kaynak: İHA

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