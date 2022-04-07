Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fenerbahçe- Galatasaray maçı canlı izle | Fenerbahçe- Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak oldu.

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE - GALATASARAY İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min-Jae, Serdar, Ferdi, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.