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Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe– Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Fenerbahçe– Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. 

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak olacak. 

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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