Fenerbahçe 3 - 1 Gaziantep | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında goller peş peşe geldi.

Mert Hakan Yandaş 56. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Gaziantep FK. oyuncusu Alexandru Maxim 65. dakikada attığı gol sonucu skoru eşitlemeyi başardı. Enner Valencia 71. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 90+5'te Sinan Gümeş, takımı Fenerbahçe'yi 3-1 galibiyete taşıyan golü attı. Fenerbahçe - Gaziantep maçı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 6. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise aynı gün saat 16.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇINDAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günay topu uzaklaştırmayı başardı.

9. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde Serdar Aziz’in vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

11. dakikada İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Djilobodji’nin çizgiden çıkardığı top Valencia’nın önünde kaldı. Valencia yakın mesafeden topu az farkla dışarı gönderdi.

34. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe gönderdi. Bu noktadaki Gökhan Gönül’ün arka direğe aşırttığı topa bomboş pozisyondaki Serdar Aziz vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

39. dakikada kazanılan kornerde Maxim’in ortasında Djilobodji’nin kafayla indirdiği topa Dicko bekletmeden vurup filelere gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan, yardımcı hakemin uyarısı sonrasında faul kararı verdi.

42. dakikada Pelkas’ın pasında Valencia, boş pozisyondaki Ozan Tufan’ı gördü. Bu futbolcunun uzaktan şutunda kaleci Günay son anda topu kornere tokatladı.

45+2. dakikada Gaziantep FK savunmadan çok hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Dicko rakip yarı sahaya girip ceza sahası içine gönderdi. Bu noktadaki Kenan Özer'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada İrfan Can sağdan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Valencia’nın ıska geçtiği topu Pelkas dışarı çıkardı. Caner Erkin’in ceza sahası dışından şutunda top dışarı giderken, rakibin müdahalesi sonrasında hakem faul kararı verdi.

53. dakikada Caner Erkin’in düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta Jose Sosa direkt kaleyi düşündü. Arjantinli oyuncunun şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.

56. dakikada Osama Rachid’in hatalı pasında Ozan Tufan araya girerek topu kazandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği pasta Mert Hakan düzeltip plase bir vuruşla çaprazdan topu köşeye gönderdi. 1-0

59. dakikada Maxim’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan Szalai’nin sırtına çarpan top direkt kaleye yöneldi ancak kaleci Altay topu kontrol etmeyi başardı.

66. dakikada Kenan Özer’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Maxim direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Altay, yatarak müdahalesinde topu kontrol etmesine karşın meşin yuvarlağı kalenin içine düşürdü ve Gaziantep FK eşitliği yakaladı. 1-1

71. dakikada Caner Erkin’in soldan yaptığı ortada ön direkteki Pelkas kafayla arkaya aşırttı. Bu noktada müsait pozisyondaki Valencia topu filelere gönderdi. 2-1

75. dakikada sol kanattan Caner Erkin’in kullandığı kornerde ön direkte Valencia kafa ile vurdu. Top az farkla direğin yanından auta çıktı.

80. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Mirallas’ın indirdiği topta Olkowski Vetrih şutunu attı. Kaleci Altay’dan dönen topu Dicko tamamlamak istedi ancak Altay bu pozisyonda da geçit vermedi.

89. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası son çizgisine inen Maxim, müsait pozisyondaki Mirallas’a çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden çok net pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

90+5. dakikada kendi yarı sahasında topu kapan Gustavo süratle rakip yarı alana girip sağdan bindiren Sinan Gümüş'ü gördü. Topla buluşan bu futbolcunun düzeltip vuruşunda rakibe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1