Elon Musk havaya girdi! Kendini Twitter'dan imparator ilan etti!Ahmet Altan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ahmet Altan suçu ne?Yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiŞişli’de polisten kaçan şüpheli, metro istasyonunda kıskıvrak yakalandıÖğretmen ve öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı: Tam 8 okul karantinaya alındı!AB ile yaşanan koltuk krizinde flaş gelişme! Ursula von der Leyen ilk kez konuştu: Bir daha asla!Kepez Belediyesinden çocuklara çok amaçlı salonRamazan Ayı Kampanyaları 2021 Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Turkcell, VodafoneTekirdağ'da Ramazan boyunca canlı mukabele yayını yapılacakGelinim Mutfakta 13 Nisan Salı puan durumu | 13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fenerbahçe, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep ile 12.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fenerbahçe, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?

Fenerbahçe - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Gaziantep maç sonucu:

FENERBAHÇE GAZİANTEP
Fenerbahçe Gaziantep
3 1

Fenerbahçe Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.04.2021 19:00

Fenerbahçe Gaziantep Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Volkan Bayarslan(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 77. Gökhan Gönül, 41. Attıla Arpad Szalaı, 4. Serdar Aziz, 88. Caner Erkin, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra

Yedekler

92. Osman Ertuğrul Çetin, 37. Fılıp Novak, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 20. Luız Gustavo Dıas, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 21. Brıght Osayı Samuel, 29. Sinan Gümüş, 27. Thıam Mame Baba, 10. Mbwana Ally Samatta, 9. Papıss Demba Cısse

Teknik Sorumlu

Goller

Mert Hakan Yandaş,56.dk (f), Enner Remberto Valencıa Lastra,71.dk (f), Sinan Gümüş,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Gökhan Gönül 89.dk, Sarı Kart Mert Hakan Yandaş 68.dk

Oyundan Çıkanlar

Ozan Tufan 72.dk, Mert Hakan Yandaş 87.dk, Jose Ernesto Sosa 81.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 81.dk, Dımıtrıos Pelkas 72.dk

Oyuna Girenler

Sinan Gümüş 72.dk, Fılıp Novak 87.dk, Luız Gustavo Dıas 81.dk, Brıght Osayı Samuel 81.dk, Papıss Demba Cısse 72.dk

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 14. Bilal Başacıkoğlu, 15. Ertuğrul Ersoy, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa

Teknik Sorumlu

Goller

Alexandru Iulıan Maxım,66.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Amedej Vetrih 52.dk, Sarı Kart Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Kenan Özer 84.dk, Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 81.dk, Amedej Vetrih 84.dk, Osama Rashıd 81.dk

Oyuna Girenler

Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 84.dk, Güray Vural 81.dk, Furkan Soyalp 84.dk, Enver Cenk Şahin 81.dk

Süper Lig 34. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş32224670337037
2Fenerbahçe33206759336626
3Galatasaray32195862316231
4Trabzonspor33161074031589
5Alanyaspor331571152365216
6Gaziantep FK321311847375010
7Hatayspor321471153404913
8Fatih Karagümrük331310104839499
9Sivasspor32111474438476
10Göztepe331210114944465
11Antalyaspor339159324142-9
12Konyaspor32101012394040-1
13MKE Ankaragücü3210616395136-12
14Çaykur Rizespor3281212364936-13
15Kasımpaşa339915354836-13
16Yeni Malatyaspor3271312394534-6
17Başakşehir FK328915355133-16
18Kayserispor328915244133-17
19Gençlerbirliği328717305531-25
20BB Erzurumspor3361017325628-24
21Denizlispor326818295526-26

Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları

10.04.2021Çaykur Rizespor0-0Trabzonspor
10.04.2021Galatasaray1-1Fatih Karagümrük
10.04.2021Hatayspor2-3Göztepe
11.04.2021BB Erzurumspor2-4Beşiktaş
11.04.2021MKE Ankaragücü2-1Gençlerbirliği
11.04.2021Kayserispor0-1Antalyaspor
11.04.2021Sivasspor3-1Konyaspor
12.04.2021Alanyaspor3-2Denizlispor
12.04.2021Kasımpaşa0-0Yeni Malatyaspor
12.04.2021Fenerbahçe3-1Gaziantep FK
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT