Fenerbahçe, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep ile 12.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fenerbahçe, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu? Fenerbahçe - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fenerbahçe, Gaziantep maç sonucu: Fenerbahçe Gaziantep 3 1 Fenerbahçe Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Fenerbahçe, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.04.2021 19:00

Fenerbahçe Gaziantep Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Volkan Bayarslan(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 77. Gökhan Gönül, 41. Attıla Arpad Szalaı, 4. Serdar Aziz, 88. Caner Erkin, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra

Yedekler

92. Osman Ertuğrul Çetin, 37. Fılıp Novak, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 20. Luız Gustavo Dıas, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 21. Brıght Osayı Samuel, 29. Sinan Gümüş, 27. Thıam Mame Baba, 10. Mbwana Ally Samatta, 9. Papıss Demba Cısse

Teknik Sorumlu

Goller

Mert Hakan Yandaş,56.dk (f), Enner Remberto Valencıa Lastra,71.dk (f), Sinan Gümüş,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Gökhan Gönül 89.dk, Sarı Kart Mert Hakan Yandaş 68.dk

Oyundan Çıkanlar

Ozan Tufan 72.dk, Mert Hakan Yandaş 87.dk, Jose Ernesto Sosa 81.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 81.dk, Dımıtrıos Pelkas 72.dk

Oyuna Girenler

Sinan Gümüş 72.dk, Fılıp Novak 87.dk, Luız Gustavo Dıas 81.dk, Brıght Osayı Samuel 81.dk, Papıss Demba Cısse 72.dk

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 14. Bilal Başacıkoğlu, 15. Ertuğrul Ersoy, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa

Teknik Sorumlu

Goller

Alexandru Iulıan Maxım,66.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Amedej Vetrih 52.dk, Sarı Kart Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda 41.dk

Oyundan Çıkanlar

Kenan Özer 84.dk, Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 81.dk, Amedej Vetrih 84.dk, Osama Rashıd 81.dk

Oyuna Girenler

Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 84.dk, Güray Vural 81.dk, Furkan Soyalp 84.dk, Enver Cenk Şahin 81.dk

Süper Lig 34. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 70 37 2 Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 66 26 3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 62 31 4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 58 9 5 Alanyaspor 33 15 7 11 52 36 52 16 6 Gaziantep FK 32 13 11 8 47 37 50 10 7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 49 13 8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 49 9 9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 47 6 10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 46 5 11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 42 -9 12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 40 -1 13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 36 -12 14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 36 -13 15 Kasımpaşa 33 9 9 15 35 48 36 -13 16 Yeni Malatyaspor 32 7 13 12 39 45 34 -6 17 Başakşehir FK 32 8 9 15 35 51 33 -16 18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 33 -17 19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 31 -25 20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 28 -24 21 Denizlispor 32 6 8 18 29 55 26 -26

Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları