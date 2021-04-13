Fenerbahçe, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 34. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Fenerbahçe ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 34. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Gaziantep ile 12.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fenerbahçe, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fenerbahçe, Gaziantep maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Gaziantep
|3
|1
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Fenerbahçe, Gaziantep maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.04.2021 19:00
Fenerbahçe Gaziantep Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Ok(2. Yardımcı Hakem), Volkan Bayarslan(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Cevdet Kömürcüoğlu(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 77. Gökhan Gönül, 41. Attıla Arpad Szalaı, 4. Serdar Aziz, 88. Caner Erkin, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra
Yedekler
92. Osman Ertuğrul Çetin, 37. Fılıp Novak, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 20. Luız Gustavo Dıas, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 21. Brıght Osayı Samuel, 29. Sinan Gümüş, 27. Thıam Mame Baba, 10. Mbwana Ally Samatta, 9. Papıss Demba Cısse
Teknik Sorumlu
Goller
Mert Hakan Yandaş,56.dk (f), Enner Remberto Valencıa Lastra,71.dk (f), Sinan Gümüş,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Gönül 89.dk, Sarı Kart Mert Hakan Yandaş 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Ozan Tufan 72.dk, Mert Hakan Yandaş 87.dk, Jose Ernesto Sosa 81.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 81.dk, Dımıtrıos Pelkas 72.dk
Oyuna Girenler
Sinan Gümüş 72.dk, Fılıp Novak 87.dk, Luız Gustavo Dıas 81.dk, Brıght Osayı Samuel 81.dk, Papıss Demba Cısse 72.dk
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 32. Osama Rashıd, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 14. Bilal Başacıkoğlu, 15. Ertuğrul Ersoy, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa
Teknik Sorumlu
Goller
Alexandru Iulıan Maxım,66.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Amedej Vetrih 52.dk, Sarı Kart Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda 41.dk
Oyundan Çıkanlar
Kenan Özer 84.dk, Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 81.dk, Amedej Vetrih 84.dk, Osama Rashıd 81.dk
Oyuna Girenler
Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 84.dk, Güray Vural 81.dk, Furkan Soyalp 84.dk, Enver Cenk Şahin 81.dk
Süper Lig 34. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|32
|22
|4
|6
|70
|33
|70
|37
|2
|Fenerbahçe
|33
|20
|6
|7
|59
|33
|66
|26
|3
|Galatasaray
|32
|19
|5
|8
|62
|31
|62
|31
|4
|Trabzonspor
|33
|16
|10
|7
|40
|31
|58
|9
|5
|Alanyaspor
|33
|15
|7
|11
|52
|36
|52
|16
|6
|Gaziantep FK
|32
|13
|11
|8
|47
|37
|50
|10
|7
|Hatayspor
|32
|14
|7
|11
|53
|40
|49
|13
|8
|Fatih Karagümrük
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|49
|9
|9
|Sivasspor
|32
|11
|14
|7
|44
|38
|47
|6
|10
|Göztepe
|33
|12
|10
|11
|49
|44
|46
|5
|11
|Antalyaspor
|33
|9
|15
|9
|32
|41
|42
|-9
|12
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|39
|40
|40
|-1
|13
|MKE Ankaragücü
|32
|10
|6
|16
|39
|51
|36
|-12
|14
|Çaykur Rizespor
|32
|8
|12
|12
|36
|49
|36
|-13
|15
|Kasımpaşa
|33
|9
|9
|15
|35
|48
|36
|-13
|16
|Yeni Malatyaspor
|32
|7
|13
|12
|39
|45
|34
|-6
|17
|Başakşehir FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|33
|-16
|18
|Kayserispor
|32
|8
|9
|15
|24
|41
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|32
|8
|7
|17
|30
|55
|31
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|33
|6
|10
|17
|32
|56
|28
|-24
|21
|Denizlispor
|32
|6
|8
|18
|29
|55
|26
|-26
Süper Lig 34. hafta Fikstür sonuçları
|10.04.2021
|Çaykur Rizespor
|0-0
|Trabzonspor
|10.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Fatih Karagümrük
|10.04.2021
|Hatayspor
|2-3
|Göztepe
|11.04.2021
|BB Erzurumspor
|2-4
|Beşiktaş
|11.04.2021
|MKE Ankaragücü
|2-1
|Gençlerbirliği
|11.04.2021
|Kayserispor
|0-1
|Antalyaspor
|11.04.2021
|Sivasspor
|3-1
|Konyaspor
|12.04.2021
|Alanyaspor
|3-2
|Denizlispor
|12.04.2021
|Kasımpaşa
|0-0
|Yeni Malatyaspor
|12.04.2021
|Fenerbahçe
|3-1
|Gaziantep FK