Fenerbahçe, genç oyuncusu Serhat Ahmetoğlu'nu Karagümrük'e kiraladı!

Sezon başında altyapı oyuncusu Serhat Ahmetoğlu ile profesyonel sözleşme imzalayan ve hazırlık maçlarında şans veren Fenerbahçe, genç oyuncusunu Fatih Karagümrük'e kiraladı. Altyapıda performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Ertan Süzgün'ün haberine göre, 1.5 yıllığına Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, Ahmet'in bir sonraki satışından pay alacak. Karagümrük, genç futbolcunun transferini bugün resmen açıklayacak. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Serhat Ahmetoğlu, Fenerbahçe U19 Takımı ile toplam 32 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.

SERHAT AHMETOĞLU KİMDİR?

5 Şubat 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serhat Ahmetoğlu, henüz 18 yaşında. Sol kanat, forvet ve sağ kanat bölgelerinde görev yapan sağ ayaklı genç yıldız, futbola da doğduğu şehrin takımlarından Eyüpspor'da başladı.

Genç futbolcunun detaylı biyografisini okumak için aşağıdaki habere tıklayınız.

Serhat Ahmetoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mevkisi ne?