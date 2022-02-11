Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Giresunspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasındaki Giresunspor – Fenerbahçe maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın VAR hakemi ise Erkan Engin olarak görevlendirildi.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasındaki Giresunspor – Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyorlar.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK

5. ZEKİ YAVRU

2. MAMADOU DIARRA

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA

16. AZİZ ERALTAY

8. HAMIDOU TRAORE

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR

22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO

18. FOUSSENI DIABATE

17. MEHMET UMUT NAYİR

FENERBAHÇE İLK 11

1. ALTAY BAYINDIR

3. MINJAE KIM

5. JOSE ERNESTO SOSA

8. MERT HAKAN YANDAŞ

9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN

13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA

16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU

21. BRIGHT OSAYI SAMUEL

26. MİHA ZAJC

30. NAZIM SANGARE

41. ATTILA ARPAD SZALAI