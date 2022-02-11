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Fenerbahçe - Giresunspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Giresunspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Fenerbahçe - Giresunspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Giresunspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Giresunspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasındaki Giresunspor – Fenerbahçe maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi  hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın VAR hakemi ise Erkan Engin olarak görevlendirildi.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE 

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasındaki Giresunspor – Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyorlar. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK
5. ZEKİ YAVRU
2. MAMADOU DIARRA
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA
16. AZİZ ERALTAY
8. HAMIDOU TRAORE
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR
22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO
18. FOUSSENI DIABATE
17. MEHMET UMUT NAYİR

FENERBAHÇE İLK 11

1. ALTAY BAYINDIR
3. MINJAE KIM
5. JOSE ERNESTO SOSA
8. MERT HAKAN YANDAŞ
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA
16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
30. NAZIM SANGARE
41. ATTILA ARPAD SZALAI

Bölge Gündem Editör Ekibi
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