Beşiktaş'tan ayrılan sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe 35 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kulübümüz Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz.Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" ifadelerine yer verildi.

TFF'YE GÖNDERME

Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sarı-lacivertli takımda giyeceği 77 numaralı formayı üzerinden çıkaran Gökhan Gönül, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla 12 numaralı formayı giyerek, "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz."cümlesini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Beşiktaş'a veda eden Gökhan Gönül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir" ifadelerine yer verdi.

Gökhan Gönül kimdir? Nereli? Hangi takıma transfer oldu?

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Transferinin ardından FB TV'ye bağlanarak açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül,“Ailesinden bir süre uzak kalmış, sonunda yuvasına geri dönen biri olarak bugün hislerimi kelimelerle ifade etmek inanın bana çok zor. Belki kariyerim boyunca birçok röportaj verdim, birçok canlı yayına bağlandım. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. O yüzden çok fazla da hatta da kalmak istemiyorum. Çünkü imza töreninde de Allah izin verirse birçok şey konuşmak isterim. Burada kısa bir şey söylemek istiyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah’a, vesile olan Başkanım Ali Koç ve Yönetim Kuruluna, Emre Belözoğlu’na ve Fenerbahçeli herkese teşekkür ediyorum. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum şu an. İnşallah imza töreninde birçok şeyi konuşuruz. Birçok şeyi paylaşırız." şeklinde konuştu.

"KAZANILACAK ŞAMPİYONLUKLARA KATKI VERMEK İÇİN GELİYORUM"

"Ben Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm. " diyen Gönül," Adım sosyal medyada dolaşırken birçok insan ‘jübilesini yapmaya geliyor’ diyor. Ben Başkanımıza da bunu söyledim. İnşallah futbolu bırakmaya karar verdiğim gün jübilemi burada yaparım. Ama benim gelişimin amacı jübile yapmak değil. Kazanılacak şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. İnşallah bunu da yapacağım. 9 sene boyunca burada top oynadım ve A’dan Z’ye bütün taraftarımız sahada bu forma için neler yapabileceğimi çok iyi biliyor. Yine aynı Gökhan’ı tekrar izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.