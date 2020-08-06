Fenerbahçe, Gökhan'dan sonra Caner Erkin'i de transfer etti
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün ardından Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i de kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada,"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz." denildi.
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! ?? https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/QKz5e3NbcT— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020