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Fenerbahçe, Gökhan'dan sonra Caner Erkin'i de transfer etti

Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Gökhan'dan sonra Caner Erkin'i de transfer etti

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün ardından Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada,"Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz." denildi.


Fenerbahçe, Gökhan'dan sonra Caner Erkin'i de transfer etti

 

 

 

 

Fenerbahçe, Gökhan'dan sonra Caner Erkin'i de transfer ettiFenerbahçe, Gökhan'dan sonra Caner Erkin'i de transfer etti

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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