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  3. Fenerbahçe golcüsünü de Asya pazarından buldu! Salomon Rondon ile anlaşma tamam!

Fenerbahçe golcüsünü de Asya pazarından buldu! Salomon Rondon ile anlaşma tamam!

Transfer sezonunun başladığı tarihten itibaren golcü arayışında olan Fenerbahçe bir çok önemli ismi gündemine almasına rağmen transferde somut bir adım atamadı. Çin'in Beijing Guoan takımından Kim'i transfer eden sarı lacivertli ekip forvet transferi için de Asya pazarına bakmaya başladı. Gündemdeki isim ise Salomon Rondon.

Fenerbahçe golcüsünü de Asya pazarından buldu! Salomon Rondon ile anlaşma tamam!

Samatta'nın performansından memnun olmayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un da sakatlanması üzerine gündem forvet transferi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Birçok isimle görüşme halinde olan ancak transferi bir türlü bitiremeyen Fenerbahçe'de rota bir anda Salomon Rondon'a döndü. Sarı lacivertli ekip bu transferi kısa süre içerisinde bitirerek oyuncuyu takımına kazandırmak istiyor.

RONDON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kore basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe Venezuela'lı futbolcuyla anlaşma sağladı. Salomon Rondon ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, oyuncunun son durumunu Dalian kulübünün teknik direktörüyle görüşmeye devam ederken bir yandan da oyuncuyla sürekli olarak iletişim halinde.

Fenerbahçe golcüsünü de Asya pazarından buldu! Salomon Rondon ile anlaşma tamam!

SALOMON RONDON'UN KARİYERİ

16 Eylül 1989'da Venezuela'nın Caracas şehrinde doğan 1.86 boyundaki santrafor, özellikle sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Daha önce Aragua, Las Palmas, Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle, West Bromwich ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen golcü futbolcu, 2019'da 18 milyon Euro'luk bonservis karşılığında Çin kulübü Dalian'a transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca toplam 435 karşılaşmada görev alan Salomon Rondon, bu maçlarda 151 gol atarken 44 de asist yapmıştı. Salomon Rondon, Venezuela Milli Takımında ise 83 maça çıkarken 31 gol kaydetti.

Fenerbahçe golcüsünü de Asya pazarından buldu! Salomon Rondon ile anlaşma tamam!

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