Fenerbahçe - Göztepe maçı CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi, Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maçla açılacak. Fenerbahçe ile Göztepe bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Peki bu nefes kesecek mücadele saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 0-0 GÖZTEPE

Fenerbahçe Göztepe maçı saar 20.30'da başladıktan sonra önemli pozisyonlar haberimize eklenecektir.

KADROLAR:

FENEBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ

Volkan, Sadık, Isla, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Benzia, Dirar, Ayew, Soldado

GÖZTEPE'NİN İLK 11'LERİ

Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmişti. Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

HASAN ALİ KALDIRIM VE SKRTEL CEZALI

Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de bu akşam görev alamayacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 50. RANDEVUDA

Taraflar arasında geride kalan 49 lig maçından 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı. Fenerbahçe, İstanbul'daki 23 maçta rakibine galibiyet sayısında 14-2 üstünlük kurdu.

Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 24. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 14-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 47, Göztepe ise 15 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 23 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 49 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.