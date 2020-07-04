Süper Lig Cemil Usta Sezonun 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu. Mücadele saat 21.00'da Kadıköy Ülker Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Muhammet Kısal yapacak. VAR'da ise Suat Arslanboğa ve Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak.

Fenerbahçe: Altay Bayındır,Dirar, Serdar Aziz, Simon Fallette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Ferdi. Ozan, Vedat Muriqi

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro,Tripic, Serdar, Wilczek