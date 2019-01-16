Fenerbahçe, Gran Canaria deplasmanında
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak.
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertliler kazanmıştı.
THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe yarın TSİ 23.00'de İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-lacivertliler 16 galibiyetle zirvede yer alıyor. Gran Canaria ise 6 galibiyetle 14. sırada yer alıyor.
İki takım Euroleague'de bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 97-72'lik skorla kazandı.
Ligde Fenerbahçe 83.7 sayı ortalamasıyla oynarken, İspanyol ekibi 78.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. Gran Canaria'da ise Christopher Evans 10.3 sayı ile ortalamasıyla takıma katkıda bulunuyor.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.