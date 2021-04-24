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Fenerbahçe haberleri: Şenol Çorlu kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

Fenerbahçe'de teknik direktör Şenol Çorlu, Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı. Bunu haberler üzerine Çorlu'nun biyografisi merak konusu oldu. Peki Şenol Çorlu kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

Fenerbahçe haberleri: Şenol Çorlu kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

Fenerbahçe'de daha önce alt yapıda teknik direktörlük görevinde bulunan ve futbolcu olarak formasını terleten Şenol Çorlu yeniden sarı lacivertli ekipte görev alacak. Bu kez Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak teknik ekipte yer alacak Çorlu'nun hayatı merak konusu oldu. Bizler internet arama motorlarında Şenol Çorlu kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?  sorularının yanıtlarını araştırıyor. 

ŞENOL ÇORLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şenol Çorlu (eski futbolcu ve teknik direktör) 3 Aralık 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çorlu profesyonel futbolculuk kariyerine Petrol Ofisi takımında başladı. Kariyerinde sırasıyla Orduspor, Sakaryaspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe'de top koşturdu.

Fenerbahçe'nin tarihte iz bırakan 103 gol atan takımın bir parçası olan Şenol Çorlu, 1992'de de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbolculuk kariyerine son verdi. 17 kez A Millî, 10 kez de ümit millî (U21) ve 3 kez de genç millî (U18) olmak üzere 30 kez millî formayı giyen Çorlu, 4 gol kaydetti. 

59 yaşındaki Şenol Çorlu, 2008-09 sezonundan 2019 yılına kadar  Fenerbahçe'nin alt yapısında görev almıştır.  23 Nisan 2021 Cuma günü, Emre Belözoğlu'nun ekibine katılmıştır.

Fenerbahçe haberleri: Şenol Çorlu kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?

ŞENOL ÇORLU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Şenol Çorlu kariyerinde sırasıyla şu takımlarda görev aldı:

Çanakkale Dardanelspor (Yardımcı Antrenör)

Edirnespor ( Teknik Direktör)

Aydınspor ( Teknik Direktör)

Malatyaspor ( Teknik Direktör)

Fenerbahçe (Yardımcı Antrenör)

Mobellaspor (Teknik Direktör)

Sapancaspor ( Teknik Direktör)

Fenerbahçe ( Alt Yapı Koordinatörü)

Fenerbahçe U-21 (Teknik Direktör)

Fenerbahçe (Yardımcı Antrenör) 

Sapancaspor ( Teknik Direktör 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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