Fenerbahçe- Hatayspor hazırlık maçı iptal mi edildi? Neden iptal edildi?

Atakaş Hatayspor'un yeni yapılan stadyumunun açılışı için Fenerbahçe ile yapılması planlanan hazırlık maçı hakkında açıklama yapıldı. Hatayspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada maçın iptal edildiği duyuruldu.

FENERBAHÇE- HATAYSPOR HAZIRLIK MAÇI İPTAL Mİ EDİLDİ? NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında Hatay'da oynanması planlanan hazırlık maçı koronavirüs salgında vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edildi.

Hatayspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada,"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

