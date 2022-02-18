Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe – Hatayspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE – HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasındaki Fenerbahçe – Hatayspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00'da Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Bahattin Duran Çimen ve Ata Yıldırım yapıyor.

FENERBAHÇE – HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE – HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe – Hatayspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE – HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub