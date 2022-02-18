Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Hatayspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE – HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Hatayspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Hatayspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE – HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe – Hatayspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bahattin Duran Çimen ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.