Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış maçında, Fenerbahçe - Hatayspor ile karşılaşacak. Ligin yeni ekibi Hatayspor, sezona son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek başlamıştı. Hatayspor'un beklenmedik galibiyeti futbolseverleri oldukça şaşırtmıştı. Bu sezon iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe ise, ligin ilk haftasında geriden gelerek Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmişti. Bu hafta iki ekipte sahaya 2'de 2 yapmak için çıkıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçı, 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Ülker Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi, Ümit Öztürk ve yardımcıları ise Ali Saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir olacak.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ikinci haftasında kapanış maçı, Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'da naklen izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Deniz Türüç, Thiam, Michael Frey.

Hatayspor'un muhtemel 11'i: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf