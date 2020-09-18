Fenerbahçe, Hatayspor maçı öncesi tam kadro!

Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını da sürdüren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Hakan Mert Yandaş, pazartesi günü Kadıköy'deki maçta teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Hücum ve savunma varyasyonları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transfer Marcel Tisserand hazır görüntüsü ile dikkat çekti. Kongolu oyuncunun eski takımı Wolfsburg ile sezon başı kampı geçirdiği için hazır ve fit durumda.

Sarı-lacivertli takımda özel program dahilinde antrenman açığını kapatan Jose Sosa da antrenmandaki performansı ile dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu takımın pas trafiğinde etkin rol oynuyor.

MAME THIAM GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam bugünkü çalışmada yer almadı. Sağlık durumu iyi olan Thiam, yarından itibaren takımla çalışmalara devam edecek.

Fenerbahçe, sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçı 1-0 geriden gelere 1-2 kazanmıştı. Oynanılan futbol taraftarlarını sevindiren sarı lacivertliler, bu haftada kazanmak istiyor.