Fenerbahçe, Hatayspor'un yıldızı Boupendza'ya kancayı taktı!

Atakaş Hatayspor'da bu sezon sergilediği performans ile birçok kulübü peşine takan Aaron Boupendza'nın Rus temsilcisi Krasnodar'a gideceği ifade edilmiş. İki takım bonservis konusunda anlaşma sağlasa da Boupendza'nın Rusya'ya gitmek istememesi nedeniyle transfer yatmıştı.

Transferin gerçekleşmemesine ilişkin olarak konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Boupendza gitmek istemiyor değil, Hatayspor’da kalmak istiyor. Bize daha fazla katkı vermek istiyor." dedi.

FENERBAHÇE AÇIK AÇIK İSTİYOR

Vardı, oyuncunun bonservis fiyatını 7,5 milyon euro olarak belirlediklerin ifade ederek, tekliflerin olduğunu da söyledi. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in oyuncunun transferinde istekli olduğunu kaydeden Vardı," Fenerbahçe de çok iyi bir teklif yaptı. Oyuncumuzu açık açık istiyorlar. Boupendza’nın Türkiye’de kalıp ülkemize katkı vermesini isteriz” diye konuştu.

PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURUYOR

Hatayspor ile bu sezon 23 maçta forma giyen ve attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken Boupendza, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Öte yandan yıldız oyuncu Hatay'da oynanan maçta Fenerbahçe'ye de gol attı.