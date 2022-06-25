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Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl canlı yayın izle linki

Fenerbahçe hazırlık maçında, Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk ediyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl canlı yayın izle linki haberimizde...

Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl canlı yayın izle linki

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yurt dışı kampı öncesi son hazırlık maçında  Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geliyor. Hazırlık maçında birçok oyuncunun durumunu görmek isteyen ve sarı lacivertli takımın maçını canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl canlı yayın izle linki haberimizde... 

Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl canlı yayın izle linki

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | FENERBAHÇE - TİRANA MAÇI FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Tirana arasındaki hazırlık maçı, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanıyor. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yaptığı Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.00'da başlayan maç, Fenerbahçe YouTube Katıl üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. 

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - TİRANA MAÇI FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe'nin Tirana maçı ilk 11'i: Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha.

Öte yandan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı lacivertli takımın gollerini Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya kaydetmişti. 

Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl canlı yayın izle linki Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle | Fenerbahçe - Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl canlı yayın izle linki

Bölge Gündem Editör Ekibi
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