UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2.ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı lacivertli takım, ilk kez hazırlık maçında sahne alıyor. Sarı lacivertli taraftarlar Linclon Henrique ve Bruma'nın ilk kez çubuklu formayı giymesini beklediği maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe hazırlık maçı izle | Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçı YouTube Katıl canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI İZLE | FENERBAHÇE - SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI YOUTUBE KATIL CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Shkupi arasındaki hazırlık maçı, 22 Haziran 2022 Çarşamba (bugün) günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanıyor. Saat 18.00'da başlayan maç Fenerbahçe YouTube Katıl üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI İZLE

FENERBAHÇE - SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI YOUTUBE KATIL CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ilk 11: Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Crespo, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha