Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyiyor. Bunun için de birçok transfere imzasını atıyor ve hazırlık çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Fenerbahçe bu kapsamda Hertha Berlin ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

HERTHA BERLIN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı, bu akşam saat 19.30'da D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Daha önce Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg'la hazırlık maçları oynayan Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

FENERBAHÇE'NİN HERTHA BERLİN MAÇI İLK 11'İ

Harun, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi