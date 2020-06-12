Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıkan Tahir Karapınar, ilk 11'inde kalede Altay Bayındır'a şans verdi. Savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Deniz Türüç'ten kuran Karapınar, orta alanda ise Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'yi görevlendirdi. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Karapınar, santrforda ise Mevlüt Erdinç'e şans tanıdı.





- Sol bekte Deniz Türüç





Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında sol bekte Deniz Türüç görevlendirildi.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar, sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda bu pozisyonda hücum oyuncusu Deniz Türüç'e forma verdi.





- Muric yedek soyundu





Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Teknik sorumlu Tahir Karapınar, Hes Kablo Kayserispor karşısında oynayıp oynamayacağı son ana kadar belli olmayan Muric'i yedek soyundurdu.

Karapınar, Muric'in yerine bu pozisyonda Mevlüt Erdinç'i görevlendirdi.





- Sağ bek Dirar'ın





Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, Hes Kablo Kayserispor karşısında sağ bekte görevlendirildi.

Bu sezon eksik olan pozisyonlar sebebiyle farklı yerlerde forma şansı verilen Dirar, Mauricio Isla'nın takımdan ayrılışıyla yeniden kendi pozisyonuna döndü.





- Ferdi yeniden 11'de





Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor karşısında 11'de görevlendirilen 20 yaşındaki futbolcu, yeniden sahada yer aldı.

Ferdi, aradan önceki son karşılaşma olan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor karşısında ise yedek soyunmuştu.





- 16 yaşındaki Ömer Faruk yine kadroda





Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında da kadroda yer aldı.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında da 21 kişilik kadroya girmişti.

Genç futbolcu, henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkamadı.





- Tribünler, taraftar maketleriyle süslendi





Hes Kablo Kayserispor karşısında taraftarından yoksun olan Fenerbahçe, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi.

"Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren sarı-lacivertliler, yaşanan süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi.

Sarı-lacivertliler ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayırdı.

Öte yandan tribünlerde "Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle", "83 Milyon #AynıTakımdayız", "Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız", "Irkçılığa Hayır" şeklinde pankartlar asıldı.





- Takımlar ateş ölçülerek stada alındı





Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması öncesinde takımlar stada ateş ölçümü yapılarak alındı.

Ülker Stadı'na öncelikle misafir ekibin otobüsü gelirken, daha sonra sarı-lacivertliler alana ulaştı.

Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine stada girerken ateş ölçümü yapıldı.

Öte yandan stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.





- Basın tribününde sosyal mesafeye dikkat edildi





Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti.

Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı.

Kaynak: AA