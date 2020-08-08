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  3. Fenerbahçe hız kesmiyor! Barış Sungur resmen açıklandı

Fenerbahçe hız kesmiyor! Barış Sungur resmen açıklandı

Fenerbahçe, 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe hız kesmiyor! Barış Sungur resmen açıklandı

Transfer sezonuna Mert Hakan Yanda, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak ve  İsmail Yüksek'i kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur'u kadrosuna kattı.

Sarı Lacivertli kulübünden internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.

18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe hız kesmiyor! Barış Sungur resmen açıklandı

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu.2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti. TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı. 

KAÇ YAŞINDA?

28 Şubat 2002'de doğan Barış Sungur, 18 yaşındadır.

Tayfun Altuntaş
Editör


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