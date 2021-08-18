Yeni sezona ligde aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde de başarılı olmak istiyor. Bu kapsamda HJK Helsinki takımıyla karşılaşacak sarı lacivertlilerin maçını merak eden sporseverler internette Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - HJK HELSİNKİ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin, Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi ağırlayacağı mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - HJK HELSİNKİ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin tur mücadelesi TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Ayrıca TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.