Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'de hedef grup aşamalarına kalmak. Sarı lacivertlilerin HJK Helsinki ile oynayacağı bu tur mücadelesini izlemek isteyenler ise Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Yeni sezona ligde aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde de başarılı olmak istiyor. Bu kapsamda HJK Helsinki takımıyla karşılaşacak sarı lacivertlilerin maçını merak eden sporseverler internette Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...
FENERBAHÇE - HJK HELSİNKİ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin, Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi ağırlayacağı mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - HJK HELSİNKİ UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Temsilcimizin tur mücadelesi TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.
Ayrıca TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.