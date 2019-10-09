Fenerbahçe, hücum - savunma organizasyonları çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasının ardından bire bir ve ikiye iki hücum-savunma organizasyonları yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmalarla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA