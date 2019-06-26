Fenerbahçe iki bombayı birden patlattı!

Fenerbahçe 2 bombayı üst üste patlattı.

UEFA’nın kararını bekleyen Fenerbahçe, transfer bombalarını bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer harekatıyla ilgili olarak Portekiz basınından A Bola bomba bir habere imza attı.

Max Kruse ve Alexandar Kolarov ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin, büyük umutlarla transfer olduğu Bayern Münih’te aradığını bulamayan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches’i bir yıllığına kiralık olarak renklerine katmak istediği belirtildi.

Haberde Fenerbahçe’nin, PSG’nin de radarında olan 21 yaşındaki genç yıldızla geçen sezon da ilgilendiği hatırlatıldı.

Benfica altyapısından yetiştikten sonra 2016’da 35 milyon Euro değerinde bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olan Renato Sanches, 2017’de Swansea City’ye kiralık olarak verilmişti.

Sanches’in Bayern’de bu sezon da forma giymesinin zor olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleşebileceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin Benfica’da oynayan Sırp oyuncu Fejsa’ya imza attırma konusunda sona yaklaştığı vurgulanan haberin başlığında “Fejsa ve Renato Sanches yeniden birlikte oynayabilirler” denildi.

KRUSE İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe’nin transferini bitirmeye çalıştığı Werder Bremenli oyuncu Max Kruse, Eintarcht Frankufrt’un aradan çekilmesiyle sarı-lacivertlilere ‘tamam’ demişti.

Alman futbolcu sportif direktör Damien Comolli’yi arayarak “Birkaç gün içinde tatilden döneceğim. Sonrasında imza için İstanbul’a geleceğim” müjdesini verdi.