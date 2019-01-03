Fenerbahçe, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü

Volkan Demirel takımla çalıştı

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampa giren Fenerbahçe, akşam saatlerinde buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçtikten sonra öğle saatlerinde Antalya'ya uçan kafile, çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında yapılan idman saat 18.45'te başladı. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandı.

Öte yandan bugün basın toplantısı düzenleyerek özür dileyen ve yönetim tarafından affedilerek kadroya geri dönen Volkan Demirel, takımla birlikte çalıştı.

Sarı lacivertliler, ikinci devre hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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DHA