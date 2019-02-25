Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk yarısında 3-0 geriye düşerken ikinci yarı attığı 3 golle eşitliği sağladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısında Gökhan ve Burak'ın attığı iki golle 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar soyunma odasına önde giden taraf oldu. Maçın ikinci yarısında Valbuena ve Ayew değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe ilk yarıdaki oyunundan farklı bir şekilde sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin golleriyle 3-3'lük eşitliği sağlarken, 3 farkla geriden gelerek ikinci yarıda farklı bir reaksiyon gösterdi.

Kaynak: İHA