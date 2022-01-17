Fenerbahçe ile Amedspor arasında logo krizi! O görüntüler kınandı!

Kadınlar Futbol Ligi'nde grup aşamalarının 6. maçları oynanırken, A grubunda yer alan Fenerbahçe ve Amedspor takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka esnasında stadyumda bulunan skorbord üzerinde Fenerbahçe'nin ismi ve logosu yer alırken, Amedspor'un bilgileri yerinde sadece Misafir takım ibaresi yer aldı. Amedspor taraftar topluluğu hesabı, yaptığı paylaşımla bu görüntüleri kınadığını ifade etti.

KINAMA AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-lacivertli ekibin 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından paylaşım yapan Amedspor taraftar sayfası "Kadınlar Futbol Liginde, Fenerbahçe ile karşılaşan takımımızın, ismini ve logosunu skorborda yazmayarak kulübümüzü ötekileştiren sorumluları kınıyor, camiamızdan İvedikle özür dilemelerini bekliyoruz." ifadelerini kullanarak görüntüye tepki gösterdi.

Kadınlar Futbol Liginde, Fenerbahçe ile karşılaşan takımımızın, ismini ve logosunu skorboarda yazmayarak kulübümüzü ötekileştiren sorumluları kınıyor, camiamızdan İvedikle özür dilemelerini bekliyoruz. pic.twitter.com/vNmdvB9LFy — AMED SK (@AmedsporSK) January 16, 2022

KONU NETLİK KAZANDI

Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Amedspor ile yapılan görüşmelerde durumun netliğe kavuşturulduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli ekip, durumun Amedspor'a özel olarak yapılmadığını ve dijital bir skorbord olmadığından dolayı her takıma karşı aynı tutumu sergilediklerini bildirdi. Bunun üzerine Amedspor resmi sosyal medya hesabı paylaşımda bulundu.

"DİĞER MÜSABAKALARDA DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Amedspor Facebook hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: " Basına ve Kamuoyuna Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımımız arasında bugün deplasmanda oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. Hafta maçında skorbord tabelasındaki görüntüler ile ilgili kulübümüz yetkilileri maç öncesinde hem TFF hem de Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu nezdinde girişimlerde bulunmuştur. İtirazımız üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, kulübümüze özel asla farklı bir tutum içerisinde olmadıklarını, skorbord tabelasının dijital olmadığından kaynaklı kulübümüzün isim ve logosuna yer verilmediğini Ayrıca ilgili sahada oynadıkları diğer müsabakaların görüntülerini göstermişlerdir. Tarafımıza gösterilen fotoğraflarda aynı durumun diğer müsabakalarda da olduğu tespit edilmiştir. Konu resmi makamlar üzerinden takip edilmekte olup kamuoyu ile paylaşılacaktır."