Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantepspor karşı karşıya gelecek! İşte 11'ler...
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantepspor'u karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep ile karşılacak. Maç 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 3
Maçı Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcıları Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Altay Bayındır, Mauricio Isla, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Victor Moses, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN 11'İ
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Jean Armel Kana-Biyik, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais, Abdul Aziz Tetteh, Jefferson, Yussif Chibsah, Bartlomiej Pawlowski, Olarenwaju Kayode
Etiketler : Gazişehir Gaziantep
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