Fenerbahçe ile Konyaspor 37. randevuda

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip ile yeşil-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda karşılaşırken aralarında oynanan 36 maçta Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Kanarya, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Gol ve asistlerde Fenerbahçe önde

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe gol ve asistlerde gösterdiği performansla Konyaspor'a üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler oynanan 8 müsabakada 13 gol atarken, bu gollerin 9'u asistle geldi. Yeşil-beyazlı takımın ise attığı 10 golün 3'ü asistle oluştu. Fenerbahçe, 8 haftada rakip kaleye 134 şut atarken, Konyaspor 114 şutla sarı-lacivertli ekibin gerisinde yer aldı.

Kruse belirsiz, Dirar yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'un durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat olan Dirar'ın ise tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: İHA