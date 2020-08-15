Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Dört büyükler arasında yeni sezon için antrenman sahasına en erken inen takım olan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına da diğer kulüplerden önce çıkıyor. İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçında yeni transferlerinde forma giymesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık maçı 15 Ağustos (bugün) 17.00'da başlayacak. İki takım hazırlık mücadelesinde birbirlerini Samandıra Tesislerinde deneyecek.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı saat 17.00’de başlayacak. Yayıncısına dair bilgi paylaşılmayan karşılaşmanın FB TV ya da Fenerbahçe'nin resmi Youtube kanalından yayınlanması olası.

Karşılaşmanın televizyondan ve ya internetten yayınlanmayacağı öğrenildi.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Deniz, Ferdi, Vedat

İSTANBULSPOR:

ÜÇ TRANSFER İLK 11'DE

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ilk hazırlık maçında kendilerine 11'de yer bulurken çalışmalara sonradan dahil olan Novak ise Erol Bulut tarafından tercih edilmedi.