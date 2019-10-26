Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 5-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Zanka, Serdar (Dk. 69 Sadık), Hasan Ali, Gustavo, Emre (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Ozan, Moses (Dk. 81 Alper), Rodrigues, Vedat Muriç

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul - Skubic, Ali Turan (Dk. 46 Volkan Fındıklı), Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya (Dk. 79 Bajic), Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can (Dk. 46 Shengelia)

GOLLER: Dk.11 Rodrigues, Dk.14 Zanka, Dk. 28 Ozan, Dk. 78 Gustavo (Fenerbahçe) - Dk.16 Serdar Aziz (K.K) (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Miya (İttifak Holding Konyaspor) - Gustavo (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 5-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Rodrigues, 14'üncü dakikada Zanka, 28'inci dakikada Ozan Tufan, 78'inci dakikada Luis Gustavo ve 82'nci dakikada Vedat Muriç kaydetti. Konuk Konyaspor'un tek golünü ise 16'ncı dakikada Serdar Aziz kendi kalesine attı.

6'ncı dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues çizgiye inip ortaladı. Vedat Muriç'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul'un dokunduğu top yan direkten oyun alanına döndü.

11'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues, Jevtociv'i çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

14'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Moses'in şutunda meşin yuvarlak, Konyaspor savunmasından sekip, Zanka'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.

16'ncı dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ortaladı. Ceza sahası içinde Serdar Aziz, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 2-1.

28'inci dakikada Fenerbahçe hızlı geldi. Kullanılan kornerden sonra topla buluşan Ozan, rakibin geçtikten sonra topu sol kanattaki Rodrigues'e aktardı. Rodrigues rakibinden sıyrıldıktan sonra tekrardan topu ceza sahası yayındaki Ozan'a verdi. Ozan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

32'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodiruges, Ali Turan'dan sıyrıldıktan sonra topu içeri çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriç'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre geçti. Emre'nin ortasında ön direkte Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+2'nci dakikada Rodrigues'in pasıyla sol kanattan çizgiye inen Hasan Ali ortaladı. Ceza sahası içindeki Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada Konyaspor sağ kanattan korner kazandı. Ömer Ali'nin ortasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alper Uludağ'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden şutunda kaleci Altay, yatarak topu köşeden çıkardı.

78'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Konyaspor savunmadan çıkarken baskı yapan Luiz Gustavo kaptığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda Konyaspor savunmasında Jevtovic'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.

82'nci dakikada Fenerbahçe 5'inci golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşa Vedat Muriç'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 5-1.

87'nci dakikada Altay ve Isla'nın anlaşması sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic, altıpas içinden kale boşken vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

SERDAR AZİZ DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada savunma oyuncusu Serdar Aziz sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Sakatlığını atlattıktan sonra gösterdiği performansla alkış alan Serdar Aziz, karşılaşmanın 66'ncı dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kalarak maça devam edemedi. Tecrübeli futbolcu 69'uncu dakikada yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.

FENERBAHÇE'DEN 5 GOLLÜ 2'NCİ GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmayla birlikte bu sezon ikinci kez bir maçta 5 gol buldu. Süper Lig'in açılış haftasında yine bu statta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 ile geçen Fenerbahçe, Konyaspor maçında da 5 gol bularak en farklı ikinci galibiyetini elde etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA