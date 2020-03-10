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  3. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında ttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında ttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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