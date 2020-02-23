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  3. Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti

Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti

- Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, yaklaşık 15 yıl sonra taraftarı önünde derbi yenilgisi yaşadı- Sarı-lacivertliler, 20 yılı aşkın bir süre sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenildi

Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurmuştu.

Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı yakın bir süre sonra Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını yitirdi.


- Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybetti


Fenerbahçe, 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında Galatasaray'a kaybetti.

Bu derbiye kadar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini ise 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 23 derbide 15 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, 23 maç sonra Kadıköy'de Galatasaray derbisi kaybederek taraftarını üzdü.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a karşı son 24 maçının sonuçları şöyle:

TarihOrganizasyonSonuç (FB-GS)
07.02.2001Türkiye Kupası4-4
06.05.2001Süper Lig2-1
16.02.2002Süper Lig1-0
06.11.2002Süper Lig6-0
29.02.2004Süper Lig2-1
22.05.2005Süper Lig1-0
08.03.2006Türkiye Kupası2-1
22.04.2006Süper Lig4-0
03.12.2006Süper Lig2-1
08.12.2007Süper Lig2-0
03.02.2008Türkiye Kupası0-0
09.11.2008Süper Lig4-1
25.10.2009Süper Lig3-1
24.10.2010Süper Lig0-0
17.03.2012Süper Lig2-2
12.05.2012Süper Lig0-0
12.05.2013Süper Lig2-1
10.11.2013Süper Lig2-0
08.03.2015Süper Lig1-0
25.10.2015Süper Lig1-1
20.11.2016Süper Lig2-0
17.03.2018Süper Lig0-0
14.04.2019Süper Lig1-1
23.02.2020Süper Lig1-3


Kaynak: AA




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