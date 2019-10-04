Fenerbahçe, Kadıköy’de 342 gün sonra kaybetti

Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.

Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor'a yenildi.

Ersun Yanal'ın ilk yenilgisi

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy'deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: İHA