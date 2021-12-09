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Fenerbahçe kadın futbol takımı kalecisi Ezgi Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Çağlar hangi takımlarda oynadı, Instagram hesabı ne?

Kadın futbolunda oynanan derbinin ardından popülaritesi artan Ezgi Çağlar, sosyal medyadaki seksi pozları ile de adından söz ettirdi. Peki Fenerbahçe kadın futbol takımı kalecisi Ezgi Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Çağlar hangi takımlarda oynadı, Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe kadın futbol takımı kalecisi Ezgi Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Çağlar hangi takımlarda oynadı, Instagram hesabı ne?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan kadın futbol maçı derbisinin ardından dikkatleri üzerine çeken sporcular arasında yer alan sarı lacivertli ekibin kalecisi Ezgi Çağlar, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı seksi pozları ile de dikkatleri üzerine çekti. Peki Fenerbahçe kadın futbol takımı kalecisi Ezgi Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Çağlar hangi takımlarda oynadı, Instagram hesabı ne? İşte o soruların cevapları...

FENERBAHÇE KADIN FUTBOL TAKIMI KALECİSİ EZGİ ÇAĞLAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

3 Temmuz 1991 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelen Ezgi Çağlar, 2007 yılından bu yana Türkiye'nin millî takımlarında forma giyiyor. 2006 yılında futbol kariyerine başlayan güzel sporcu, ilk olarak Bucaspor'da forma giydi. Daha sonra Düvenciler Lisesispor'da oynayan Çağlar, 2011 yılında Ataşehir Belediyespor'da forma giymeye başladı. Deneyimli sporcu daha sonra ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe kadın futbol takımı kalecisi Ezgi Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Çağlar hangi takımlarda oynadı, Instagram hesabı ne?

EZGİ ÇAĞLAR INSTAGRAM HESABI NE?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla oynanan maçla birlikte binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlanan Ezgi Çağlar, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 30 yaşındaki Ezgi Çağlar'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise takipçilerine dudak ısırtıyor. Tecrübeli sporcunun kullandığı resmi Instagram adresine ezgicaglarofficiall linkinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe kadın futbol takımı kalecisi Ezgi Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Çağlar hangi takımlarda oynadı, Instagram hesabı ne?

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