Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a...
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertliler, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
Kaynak: AA
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