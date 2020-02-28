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Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a...

Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

Kaynak: AA




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