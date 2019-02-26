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  3. Fenerbahçe kafilesi, Samandıra'da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe kafilesi, Samandıra'da coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe kafilesi, Samandıra'da coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'tan yola çıkan kafile, saat 00.55'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Yaklaşık 100 sarı lacivertli taraftar, 3-0'lık skordan geri dönerek Dolmabahçe'den bir puan çıkartan takımlarını tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Teknik direktör Ersun Yanal, otobüsten sarı lacivertli taraftarları selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafile otobüsünün tesislere gelişi

DHA

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