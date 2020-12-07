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Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayarak 5. tura yükselen Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Karacabey Belediyespor oldu. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu sezon Süper Lig'de yapılan transferler ile dikkat çeken Fenerbahçe, sezon başında kadrosunu tam 18 yeni isim ile güçlendirmişti. Yeni hoca ve tamamen yeni bir kadro ile sezona giren sarı-lacivertliler, ligde üst üste galibiyetleri alarak şu ana kadar 23 puan topladı. Lider Alanyaspor ve ikinci Galatasaray'ın ardından aynı puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olarak gözüküyor. Karacabey Belediyespor ise 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele ediyor. Kendi liginde 21 puanı bulunan Bursa ekibi 6. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda 5. turun maç programı belli oldu. Buna göre, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor mücadelesi, 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Maçın hakemi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, tüm 5. tur maçlarını kesintisiz olarak A Spor ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor mücadelesi de 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de A Spor'dan naklen izlenebilir. 

KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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