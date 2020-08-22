Geçtiğimiz sezonu istediği şekilde bitiremeyen Fenerbahçe, yeni sezona yeni teknik direktörü Erol Bulut ile başladı. Topuk Yaylasında devam eden kamp sürecinin ilk hazırlık maçı olan Fatih Karagümrük maçında yeni transferlerinde sahne alması bekleniyor. Transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı-lacivertliler, şu anda Süper Lig'de en çok transfer yapan takım konumunda. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Topuk Yaylasında oynanacak hazırlık maçı, Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük ile Fenerbahçe arasında olacak. Karşılaşma 22 Ağustos saat 17.00'de başlama vuruşunu gerçekleştirecek. Taraftarların yeni transferlerinde forma giymesini heyecanla beklediği maç, sarı-lacivertlilerin bu sezon Topuk Yaylasında oynanacak ilk hazırlık maçı olacak. Kadrosuna birçok yeni ismi katan Fenerbahçe'nin bu hazırlık maçıyla sezona ne kadar hazır olduğunu göreceğiz.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'da Topuk Yaylası'nda oynanacak. Mücadelenin kanal olarak yayıncısı bulunmuyor. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre maç, Fenerbahçe Youtube 'Katıl'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Henüz iki takımda bu mücadele için kadro bilgisi girmedi.